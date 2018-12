Lil‘ Bill je najmanjši bik na svetu

Veterinarji z univerze v Misisipiju bodo skrbno spremljali rast in razvoj miniaturne živali. Fotografije: Facebook

Malček pogosto z glavo suva veterinarje, da bi jih opozoril, da želi več mleka.

Bik Lil' Bill bi lahko bil najmanjši na svetu. Skotil se je velik za komaj desetino normalnih telet in trenutno tehta le štiri kilograme in pol. Običajno telički ob skotitvi tehtajo med 22 in 36 kilogrami. Drobna žival je postala prava senzacija, ko sta jo zaskrbljena lastnika odpeljala na veterinarsko fakulteto na državni univerzi v ameriški zvezni državi Misisipi. Ustrašila sta se za njegovo zdravje, saj se je skotil prezgodaj in imel težave z dihanjem, predvsem pa ju je šokirala njegova majhnost. A so ju veterinarji s fakultete pomirili, češ da Lil' Bill ni nič drugačen od preostalih bikov, izjemna je le njegova velikost. »Vsake toliko časa naletimo na primer, ob katerem si belimo glave,« veterinarji pravijo o nenavadni živalci. Strokovnjaki so bika, ki bi lahko bil rekorder, nemudoma naredili slavnega. Njegovo fotografijo so objavili na družabnem omrežju, kjer so jo navdušeni sledilci množično všečkali in delili. Veterinarji, očarani nad nenavadno živaljo, so se odločili skrbno spremljati njeno rast in razvoj ter o napredku Lil' Billa redno obveščali javnost. Slednje je bilo neizogibno, saj je bikec v nekaj dneh postal prava spletna senzacija in dobil oboževalce z vsega sveta.Po poročanju veterinarjev dobro napreduje in je zunaj smrtne nevarnosti, obnaša pa se kot drugi bikci njegove starosti. Veliko spi, kar je normalno za mlade teličke, ko je buden, pa se oglaša, v želji, da bi mu namenili pozornost, pogosto z glavo suva veterinarje, da bi jih opozoril, da želi več mleka.Novica o najverjetneje najmanjšem govedu na svetu je preplavila medije le nekaj dni po tem, ko so v Avstraliji odkrili največjega bika na svetu. Žival z imenom Knickers je velika skoraj dva metra in tehta 1400 kilogramov. Lastnikje televiziji ABC povedal, da ga zaradi njegove velikosti niso mogli prodati za izvoz in 194 cm visoki bik je dobil priložnost za novo življenje. Po Guinnessovi knjigi rekordov je najtežje govedo, kar jih je kdaj obstajalo, tehtalo 2267 kg, najvišji bik, kar so jih kdaj izmerili, pa je bil visok čez dva metra. Svetovni rekord za najmanjšo odraslo kravo trenutno pripada štiriletni kravi Manikyam iz Indije: od kopit do hrbta so ji namerili 61,1 centimetra.