Letalo okrasili z 2500 metri lučk

Na letališču Luton v Angliji so predstavili božično okrašeno letalo. Osebje je z okrasitvijo letala prevoznika easyJet znamke A320, nanj so namestili kar 2,5 kilometra živobarvnih božičnih lučk, postavilo nov svetovni rekord. Predstavitev se je odvijala kar v letalskem hangarju, prižig lučk pa so pospremili s prazničnimi videoprojekcijami in glasboPri prižiganju in ugašanju 850.000 lučk je sodelovala ekipa desetih strokovnjakov za posebne učinke. O tem, za kako velik podvig je šlo, priča dejstvo, da so se na dogodek pripravljali kar štiri tedne. Čast prižiga luči je pripadla devetletni. »Med prižiganjem sem imela občutek, kot da sem sama sprožila božič. Ogledat sem si šla božične okraske na Oxford Street, te lučke pa so bile desetkrat boljše,« je bila navdušena deklica.Prevoznik easyJet ocenjuje, da bo letos zgolj za božične praznike prepeljal več kot tri milijone in pol ljudi. Letališče Luton je v fazi triletnega posodabljanja, po prenovi bo njegova zmogljivost 18 milijonov potnikov na leto. Za to bodo morali odšteti 177 milijonov evrov, do leta 2030 bodo odprli kar 10.000 novih delovnih mest, zaslužek pa bo presegel milijardo.