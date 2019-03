Letalo moralo obrniti: mama na letalu, dojenček ostal na letališču

JEDDAH, KUALA LUMPUR – Letalo družbe Saudi Airlines se je moralo kmalu potem, ko so dobili zeleno luč za vzlet, vrniti. Razlog ni v tehnični napaki ali kakšnih težavah v povezavi z letalom, temveč v dojenčku, ki naj bi ostal na terminalu, medtem ko je bila nesrečna mati vkrcana na letalo.



Na družabnih omrežjih se je znašel pogovor kontrolnega stolpa s pilotom, ki je zaprosil za povratek do ustreznih vrat zaradi pozabljenega dojenčka. Sogovornik iz kontrolnega stolpa ga je najprej prosil za potrditev zgodbe, ko jo je dobil, pa so dovolili povratek.



Letalo je imelo 54 minut zamude, potniki pa so na koncu uspešno dosegli cilj.



Tviteraši so v pomanjkljivi zgodbi dodali še nekaj podrobnosti: mamica namreč ni pustila samega otroka na terminalu, temveč z njeno sestro. Ta naj bi z otrokom sedla na napačen avtobus in zgrešila letalo. Zaradi tega je nesrečna mamica takoj prosila za povratek.