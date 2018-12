Letalo bi upravljal mrtvo pijan

5

Dosodili so mu deset mesecev zaporne kazni. FOTO: Twitter

LONDON – Britanske oblasti so aretirale kopilota Japan Airlines, ker je imel v krvi kar devetkrat več alkohola, kot je dovoljeno. Pozneje je 42-letnipriznal, da je 24 ur popival. Prijeli so ga 50 minut prej, preden bi moral poleteti proti Tokiu. Kacutoši je nameraval sesti za krmilo boeinga 777 z 244 potniki na krovu. Osebje je opazilo, da se nenavadno vede, v stranišču je obilno grgral ustno vodico. Sodnikga je v četrtek pred kraljevim sodiščem v Isleworthu obsodil na deset mesecev zapora. »Vi ste izkušen pilot, a ste očitno dolgo popivali, potem pa želeli sesti v letalo,« je rekel sodnik. »Ogrozili bi potnike na poletu, ki bi trajal 12 ur ali več. Posledice vašega dejanja bi lahko bile katastrofalne.«Tožilecje povedal, da so ga aretirali 28. oktobra, ko bi moral ob sedmi uri zjutraj poleteti s Heathrowa. Osebje je šlo čez vse varnostne preglede. »Eden izmed varnostnikov je posumil, da je pijan. Stopili so do njega in nedvomno ugotovili, da je pijan in smrdi po alkoholu.«Zagovornik je rekel, da ima Kacutoši težave z življenjskim slogom pilota in da trpi za nespečnostjo. Je oče samohranilec s tremi otoki in nesrečen, ker je veliko zdoma. Med sojenjem je razkril, da je izgubil službo. Odslužiti bo moral vsaj polovico kazni, preden ga bodo izpustili. Letalo je imelo zaradi njega debelo uro zamude.