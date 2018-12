Lažnivi mož: poročen s štirimi ženskami, oče 15 otrokom

Z možem je živela srečno življenje in imela dva otroka. Nato je spoznala, da jih ima on še 13. FOTO: osebni arhiv

Zgodba o(53) se bere kot filmska: kot mama samohranilka je prek spleta spoznala moškega. Kmalu se je z njim poročila in zanosila. Na videz popoln zakon pa se je sprevrgel v nočno moro.Turnerjeva iz Edinburga je po letih zakona odkrila, da je njen mož poročen še s tremi ženskami na različnih koncih sveta in da ima še 13 otrok. Živela je v prepričanju, da je mož tajni agent, ki je razpet med Veliko Britanijo in ZDA, zato je bil veliko na poti. A on je dejansko obiskoval svoje druge družine.William Allen Jordan je bil pozoren in krasen oče svojima otrokoma, v šestih letih ljubezenskega odnosa je žena nasedla še eni njegovi laži. Zbrala je okoli 200 tisoč evrov, ki so jih domnevno zahtevali izsiljevalci … Po moževih besedah so dejali, da bodo ubili njune otroke, če ne bo plačal.Prodala je hišo, avto, unovčila polico za zdravstveno zavarovanje. Potem se je zgodil dan v letu 2006, ko je poklicala njegova druga žena z onstran Atlantika: »Ste vi Mary Turner Thompson? Ste tudi gospa? Tudi jaz sem gospa Jordan!« Takrat so se začele odkrivati tančice skrivnosti.Jordana sta prijavili, policija je uvedla preiskavo, ga aretirala zaradi poligamije in nelegalnega posedovanja orožja. Ena izmed njegovih žrtev je o vsem tem celo napisala knjigo.