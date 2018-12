Nuni kradli iz katoliške šole in kockali

TORRANCE – Zdaj upokojeni katoliški redovnici iz šole sv. Jakoba v kalifornijskem Torranceu Mary Margaret Kreuper in Lana Chang sta priznali, da sta iz sklada šole v več letih nakradli za okoli 500.000 ameriških dolarjev (okoli 440.000 evrov). Denar sta zapravili za potovanja in igre na srečo v svetovni prestolnici zabave Las Vegasu. Odvetnik šole je staršem in učencem povedal, da je šola vedela za potovanja in obiske igralnic redovnic. »Realnost pa je, da sta za svoj osebni bančni račun uporabljali šolski sklad,« je dodal. Kot je sporočila lokalna nadškofija, so primanjkljaj odkrili med rutinsko revizijo.

Denar nameravata vrniti Nuni sta svoje ravnanje prikrivali tako dolgo, ker sta nekatere čeke, namenjene šoli, nakazovali na drug račun. »Naša skupnost je zaradi tega zaskrbljena in užaloščena,« so javnosti sporočili iz redovniškega reda sv. Jožefa. Po njihovih navedbah nuni nameravata šoli v celoti povrniti ukradeni denar.



Rektor oškodovane šole Michael Meyers je starše o razkritju obvestil v pismu konec prejšnjega meseca. V imenu nun jih je prosil odpuščanja in dodal, da v krajo ni bil vpleten noben drug uslužbenec šole. Policija je bila po njegovih navedbah obveščena o finančnih malverzacijah, vendar šola zoper nuni ne namerava sprožiti kazenskega postopka. Meyers je še dodal, da nuni sodelujeta s preiskovalci, da bi določili točno vsoto ukradenega denarja.