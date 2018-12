Kobila je kodrasta svetlolaska

Pravijo ji Zlatolaska.

Njena griva je že daljša od metra.

Storm je ime osemletni kobili iz Nizozemske in spada med najbolj prepoznavne konje sveta. Samička pasme haflinger je spletna senzacija zaradi neverjetno dolgih kodrov. Pred dvema letoma je Storm kupila 24-letna študentka, potem ko se je zaljubila v dlako te neverjetne živali. Malce tudi zaradi tega, ker so konjevi kodri sila podobni njenim. Odkar jo je kupila, ji ni več strigla grive, je pa začela objavljati fotografije na spletu, kjer ji sledi skoraj 35.000 ljudi.»Sprva sem načrtovala objavo le nekaj fotografij, tu pa tam katero, a so me ljudje vztrajno spodbujali, naj objavim nove,« se spominja Naomi. »Stvar je že malce ušla izpod nadzora, ampak je lepo, da se je tako razrasla.«Konji pasme haflinger slovijo po dolgih in lepih grivah, a ima Storm še posebno veličastno. Že pri treh letih je imela valovite kodre, ki so ji padali čez pleča, zato se je takratni lastnik odločil, da jih bo pustil rasti. Hkrati jih je skrbno negoval. Tako rastejo neprenehoma že šest let, danes so daljši od enega metra, zato ne preseneča, da se je konja prijel vzdevek Zlatolaska.