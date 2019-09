Ko lastnik nakupuje, pes čaka v kapsuli

27 centov na minuto stane bivanje v pasji kapsuli.

Ko se je ob koncih dneva vračala domov, jo je pričakal povsem nemiren in nesrečen. Kuža Winston, ki je vse dneve preždel za zidovi doma, medtem ko je bila njegova ljuba lastnica po opravkih. »Če sem ga pustila samega, je bil zelo nervozen,« je svojo nekdanjo stisko opisala. »Vse je zgrizel in prežvečil. Tudi jaz sem se počutila slabo, saj bi ga z veseljem vzela s seboj, a da bi ga privezovala pred trgovinami in uradi, se mi je zdelo nepredstavljivo. Pa še vreme ti jo lahko zagode, mimoidoči niso vedno prijazni, in tudi pes bi se lahko nepredvidljivo odzval, če bi se znašel v krizi.«Tako se ji je porodila zamisel o pasjih kapsulah. Dog Spot, kot je poimenovala svoj izum, je aluminijasta mobilna hišica za štirinožne ljubljence, ki jih je za zdaj mogoče najti v 35 mestih v 14 ameriških zveznih državah. Gre za razkošne začasne ute, v katerih kužki varno in zadovoljno počakajo svoje lastnike. Kapsule so zaprte, a s prednjim zastekljenim delom, da lahko pes opazuje okolico; so klimatizirane, imajo talno ogrevanje, vedno svežo pitno vodo in celo videokamero, ki snema pasje veselje med odsotnostjo lastnika, ta lahko tako kadar koli preveri početje ljubljenčka prek pametnega telefona. S telefonom tudi rezervira hišico, najem pa stane 27 centov na minuto. Posameznemu štirinožcu je udobna kapsula na voljo največ 90 minut, ko pa jo zapusti, se uta zapre, da jo počistijo ultravijolični žarki.Izum je čez lužo velika uspešnica, zato je na poti še več kapsul, trenutno jih načrtuje dodatnih 300; kužki se po dozdajšnjih izkušnjah v njih dobro počutijo, še noben je ni ponečedil ali poškodoval, zato z vzdrževanjem ni velikega dela ali stroškov, je zadovoljna Brownridgeeva.