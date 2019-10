Kakšen obrat! Želela je postati nuna, končala pa kot pornozvezdnica

Osem let se je Yudy Pineda v samostanu pripravljala, da bo postala nuna, a jo je pot na koncu ponesla čisto drugam. Namesto s črno-belo opravo v katoliški Kolumbiji je končala v industriji, kjer oblek v glavnem ne potrebujejo.



V osnovni šoli se je Yudy prvič srečala s Kristusovo nevesto, kot nunam pravijo nekateri, in takrat se je odločila, da bo svoje življenje posvetila bogu. Toda po osmih letih v samostanu se je v njej nekaj premaknilo – zaljubila se je v profesorja in zapustila samostansko življenje. Splet naključij je hotel, da je nesojena nuna zakorakala v pornoindustrijo in se kmalu zaposlila v podjetju, ki se ukvarja s produkcijo filmov za odrasle.



Sprva se je menda Yudy zaradi stvari, ki jih je počela, počutila slabo, na koncu pa se je s svojim poklicem vendarle sprijaznila. Danes svojo kariero opisuje kot umetniško, za tuje medije pa je priznala, da po življenju v samostanu redno uživa v masturbaciji in pornografiji, pa čeprav je bila kot najstnica čisto zadovoljna v mirnem in pobožnem življenju. Ne glede na vse se cerkvi ni odrekla. Še vedno redno hodi k mašam in se udeležuje cerkvenih druženj.