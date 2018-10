Javnost v šoku: brucke vabijo, da se pridružijo prostitutkam

BRIGHTON – Univerzitetne prestolnice v Evropi in tudi v Sloveniji so v teh dneh preplavili študenti. A iz Velike Britanije prihaja prav posebej šokantna novica. Na študentskem sejmu v Brightonu so organizatorji bruce in brucke presenetili s stojnico, na kateri predstavljajo študentsko prostitucijo. Na stojnici organizacije SWOP (Sex Workers Outreach Project) so predstavljali vse, kar se tiče dela v vroči industriji, delili so tudi kondome in lubrikante. SWOP se predstavlja kot diskreten in preverjen servis za ženske, ki želijo prodajati svoje spolne storitve. Britanska javnost je zaradi tega zgrožena in se čudi, kako je možno, da se je ta organizacija na študentskem sejmu sploh pojavila.



Organizatorji sejma zdaj iščejo izgovore in pojasnjujejo, da je bilo vse skupaj narobe razumljeno, da niso promovirali prostitucije, temveč so javnost ozaveščali o tem problemu, in da nudijo pomoč udeležencem v tej panogi.