Nekaj izdelkov ima razstavljenih v svoji hiši.

Britanka ​se je lotila nenavadnega posla, nad katerim pa so ženske navdušene. Štiriintridesetletnica izdeluje zlate odlitke vagin, da bi ženskam povrnila samozavest. »Mnogo žensk se ne počuti najbolj samozavestno, ko je govor o njihovih intimnih predelih, sploh tiste, ki imajo za sabo porod ali več, so navadno izjemno sramežljive, saj jim njihove vagine niso več všeč. A vsaka je lepa in posebna na svoj način, o tem bi jih rada prepričala. In ne gre le za videz, pomembno se je pogovarjati tudi o težavah tam spodaj, veliko žensk je namreč sram obiskati ginekologa. Morda bodo z mojimi odlitki ugotovile, da se nimajo česa sramovati. Človeško telo ne bi smelo biti tabu,« je med drugim dejala Bobbie, ki verjame, da lahko njeni odlitki tudi rešujejo življenja, saj bi se lahko zaradi njih več žensk odločilo za obisk ginekologa in razna testiranja ter odvzem brisa.Britanka, mama dveh otrok, v prihodnje načrtuje posebne zabave, na katerih bi se prijateljice družile ob kozarčku vina, ona pa bi jim, ko bi se sprostile, naredila odtis. »Moja prva stranka je bila izjemno nervozna. Rekla je, da si ni všeč tam spodaj,« je dejala Bobbie, ki poleg umetnice v takšnih primerih opravlja tudi vlogo psihologinje, saj ženskam vrača samozavest, jih bodri in tolaži. »Tudi jaz sem se včasih spraševala, ali je videz mojih intimnih predelov normalen, in prav odlitki so mi pomagali, da sem spoznala, da je vsaka drugačna, a hkrati vsaka tudi povsem normalna,« dodaja Bobbie, ki prav iz tega razloga nekaj odlitkov razstavlja v svoji hiši, kjer si jih lahko stranke ogledajo. »V začetku so bili mišljeni kot darila za valentinovo ali katero drugo priložnost. So zanimiva in drugačna popestritev vsake spalnice, a iz tega se je razvilo nekaj veliko večjega in pomembnejšega,« je ponosna Britanka, ki na željo stranke naredi odlitek tudi katerega drugega dela telesa.