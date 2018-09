Iz mrtvega sina naredila vnuka

LONDON – Bogata zakonca iz Velike Britanije sta 26-letnega edinca izgubila v nesreči z motorjem, nato pa sta dala vzeti njegovo spremo in iz nje narediti vnuka. Stroge britanske zakone sta obšla tako, da sta seme zamrznila in ga odpeljala v ZDA. Tam so jima s pomočjo tehnike za izbor spola pomagali do novega potomca, ki se je rodil s pomočjo donatorskega jajčeca in nadomestne matere. Deček naj bi bil zdaj star tri leta, primer, ki je zdaj prišel v javnost, pa je dvignil veliko prahu, saj gre za etično sporno početje.



Zakoncema je pomagal eden vodilnih svetovnih strokovnjakov za plodnost dr. David Smotrich iz znane kalifornijske klinike La Jolla IVF. Tudi sam pravi, da je primer zelo nenavaden. Ne nazadnje njun pokojni sin ni dal privolitve, da bi mu v primeru smrti odvzeli spermo. Pravni strokovnjaki so prepričani, da je šlo za kriminalno dejanje. Motoristovo truplo so našli po dveh dneh, sperma pa lahko preživi do 72 ur. Za celotni postopek, vključujoč donacijo jajčeca in nadomestno mater, naj bi odštela več kot 100.000 evrov. Dedek in babica sta zdaj uradno njegova očka in mamica.