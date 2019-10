Iz maščevanja mu je odrezala penis

Njegovo moškost je napadla z vrtnim orodjem. FOTO: Guliver/Getty Images

13 let bo sedela za poskus umora.

CORDOBA – Ker je njune intimne trenutke delil s prijatelji, se mu je krvavo maščevala.bo za poskus umora, čeprav je vseskozi vztrajala, da je hotela partnerja le pohabiti, sedela 13 let, je odločilo sodišče v argentinski Cordobi.Okruten napad se je zgodil pred dvema letoma. Računovodkinja Brenda in njen takratni partner, štirinajst let starejši, glasbenik, sta se sprla, potem ko je ona izvedela, da je intimne fotografije in videokaseto njunega spolnega odnosa pokazal več prijateljem. Ponižana in besna je partnerju nazadnje le oprostila, a le na videz, kajti že je kovala brutalno maščevanje. Med spolnim odnosom ga je prepričala, da si je prevezal oči, ona pa je takrat posegla po vrtnih škarjah in kmalu ga je v mednožju doletela neznosna bolečina.Odrezala mu je 90 odstotkov spolnega uda, so ugotovili zdravniki, ki so Fernandeza pozneje uspešno operirali, glasbenik pa je nekaj dni celo preživel v komi. Brendo so nemudoma prijeli in zaprli ter obtožili poskusa umora, čeprav je računovodkinja vseskozi vztrajala, da je želela partnerja le iznakaziti in se mu maščevati za ponižanje. »Takrat sem se počutila kot vlačuga, moje fotografije je kazal naokrog in se hvalisal. Zapravil mi je ugled in kariero, nedopustno vdrl v mojo zasebnost in mi uničil življenje,« je zatrjevala obtoženka, ki je že napovedala pritožbo.A vprašanje, ali si bo lahko izbojevala nižjo kazen, kajti Fernandez je s svojo pretresljivo izpovedjo prepričal poroto in sodnika, njegov strah pred spolnimi odnosi, nočne more, da mu partnerica streže po življenju, in bolečine v intimnih predelih so pač pristni, poudarja tožilec in opozarja, da je žrtev preživela le po zaslugi vrhunske medicinske oskrbe, sicer bi Brendi sodili za naklepni umor.