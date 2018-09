Iz bradavičk mu teče mleko, z ženo ni seksal že desetletje

Francis Gichuru Gachieki. FOTO: Youtube

Pastoriz Kenije že 18 let trpi bolečine zaradi tumorja na možganih, bolezen pa ima tudi stranske učinke, ki so za 52-letnika ponižujoči, saj mu iz prsi teče mleko in ne more imeti spolnih odnosov.Bolezen se je pri pastorju pojavila kmalu po poroki leta 2000, ko mu je upadel libido in sploh ni mogel seksati. Pravi, da se z ženo nista ljubila že več kot deset let. Kmalu je opazil še »nenavadno tekočino« - mleko, ki je teklo iz njegovih prsi, kadar jih je stisnil.Zdravniki so se mu sprva smejali, družina in prijatelji pa so ga obsojali, ker ni mogel imeti otrok. Kaj točno je narobe z njim, so ugotovili šele leta 2009. Diagnosticirali so mu prolaktinom. Prolaktinom je najpogosteje hormonsko aktivni benigni tumor Hipofize. Glavni učinek povišanega prolaktina v krvnem obtoku je znižana produkcija ženskih in moških spolnih hormonov. Pri ženskah je prolaktinom lahko vzrok neplodnosti, pri moških ponavadi povzroči upad libida in motnje potence.Ker se je njegovo stanje poslabšalo, so zdravniki pastorju svetovali, naj gre na operacijo tumorja v Indijo ali Izrael, zato sedaj zbira denar za poseg, s katerim bi mu odstranili tumor.