Ima 17 kilogramov. Zdravnik: Lahko bi igrala zombija

Rusinjase že več let bori z anoreksijo. V želji, da bi ji pomagala, je resničnostna zvezdnicazačela kampanjo za njeno ozdravljenje.Kristini, ki ima le 17 kilogramov, je njen zdravnik predlagal, naj gre igrat v grozljivke, saj bi bila odlična v vlogi živega mrtveca. Zdravnikje 26-letnico opozoril, da je za njo edini način za ozdravitev, da se nauči smejati sama sebi in svojemu stanju. Dodal je, da bo brez zdravljenja v letu dni umrla.Kristina je nehala normalno jesti v srednji šoli. Več let je uživala samo koščke jabolk in banan. V teh letih je tako shujšala, da je težka toliko kot povprečen štiriletni otrok. Kljub kontroverznemu pristopu zdravnika Golanda pa njegovo zdravljenje že daje nekatere pozitivne učinke. Kristina je namreč že drugi dan zdravljenja zmogla pojesti nekaj, kar ni jabolko ali banana, zaužila je namreč kašo.