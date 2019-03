Idealno delo: za dva tisoč evrov je treba le priti na postajo

Si lahko mislite, da bi za skoraj nič dela prejeli plačo okoli 2000 evrov? Neverjetno, a resnično. Na Švedskem so objavili oglas za delo na železniški postaji. Načrt je, da delavec pride vsak dan na postajo ob točno določeni uri – to je vse, kar bo moral početi. Gre za delo v sklopu umetniškega projekta.



Takrat ko se bo delavec pojavil na železniški postaji, se bodo na postaji prižgale vse luči. Z namenom, da se bo vedelo, da je »nekoristen« delavec prišel v službo. Po tem trenutku lahko odide in počne, kar hoče, vse do večera, ko mora znova ob točno določeni uri priti na postajo. Takrat se bodo vse luči ugasnile.



Tisti, ki bo delo sprejel, ima zagotovljene plačo 2000 evrov, letno povišico, dopust in vplačila v pokojninski sklad, piše Oddity Central.



Zgodba o tovrstnem delu se je začela, ko sta umetnika Simon Goldin in Jakob Senneby zmagala na natečaju za novo železniško postajo v Göteborgu. Prejela sta 670 tisoč evrov, ki pa sta jih zdaj namenila za nekoga, ki bo do konca življenja počel – prav nič.