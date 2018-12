Grozljivo: žena mu je sredi noči odrezala penis 

John Wayne Bobbitt (51) je v četrtek v intervjuju za Mirror razkril šokantne podrobnosti incidenta, ki je pred leti polnil naslovnice svetovnih medijev. Leta 1993 ga je v njegovem domu ponoči napadla žena Lorena in mu z nožem odrezala penis. »Poskušal sem se pomiriti, nato pa sem poklical prijatelja in ga prosil, da me odpelje v bolnišnico,« se nočne more spominja John. Ko je prijatelj videl to rano, ga je, kot pravi Američan, skoraj kap. Penis je odvrgla na poti Žena je po incidentu pobegnila iz hiše, s seboj pa je odnesla odrezani del penisa. Kasneje ga je odvrgla na polje, mimo katerega se je peljala. Malo kasneje se je zavedela, kaj je storila, in se prijavila policiji.



Policisti so penis našli in ga odnesli v bolnišnico. Da je njegov spolni ud danes v normalnem stanju, se mora John zahvaliti kirurgu Davidu Bermanu, ki ga je takrat operiral.



Lorena je v svoj zagovor dejala, da je to storila, ker naj bi jo mož posilil in psihično nadlegoval. John za posilstvo ni bil obtožen, ona pa je 45 dni preživela na kliniki za psihične bolezni. Par se je leta 1995 razšel, John pa je slavo izkoristil za kariero v porno industriji.