Groza v parku: to se je deklici (4) zgodilo na toboganu

Opekline, ki jih je utrpela štiriletnica. FOTO: Facebook

je na facebooku objavila fotografije, ob katerih ne boste ostali ravnodušni, še posebej, če imate tudi sami otroke, ki se radi igrajo v parkih in na otroških igriščih. Američanka iz Misurija je svojo štiriletnicoin njene sestrice odpeljala v bližnji park, kjer so se deklice spuščale po toboganu, kar pa se je za malo Asio končalo zelo boleče.Tisti dan je bil menda zelo vroč, Dawna pa je kot skrbna mati z roko preverila temperaturo tobogana, vendar se ji ta ni zdel prevroč. Njena štiriletnica je bila oblečena v kratke hlačke in po nekaj spustih je začela vreščati. Na plastiki je staknila opekline druge stopnje, pozneje pa so ugotovili, da je temperatura tobogana znašala skoraj 70 stopinj Celzija.Dekličina mati se je zato odločila, da na facebooku objavi fotografije in tako opozori ostale starše, naj bodo pozorni. »Počutim se grozno, še nikoli ni tako jokala. Nisem vedela, da je površina tobogana tako vroča, čeprav sem nanj položila roko. Nisem vedela, da se lahko otrok hudo poškoduje,« je zapisala ob pretresljivih fotografijah.