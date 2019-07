Grob sredi razkošne vile

Mnogi pridejo preverit, ali v vili straši.

Vendarle je doma ...

Navzven je kot povsem običajna vila: razkošna, slikovita, skrbno negovana okolica in bujno rastje. Toda že nekaj korakov v notranjost razkrije srhljiv prizor: sredi dnevne sobe stoji marmornat grob.Ali gre za muzej, morda tu snemajo film, bi se utegnil vprašati obiskovalec, če ne bi vedel, da vilo v vietnamskem Tan Thacu, ki nosi pomenljivo ime Tomb Villa (Vila grobnica), spremlja tudi čudovita ganljiva zgodba o prvi lastnici posestva. Začelo se je leta 1960, ko jerodila hčer in jo poimenovala. Deklica je z družino odraščala v revščini, a ob polnoletnosti se je zaljubila v bogatega ribiča in z njim odromala v ZDA, boljši prihodnosti naproti. Tam se je izurila za manikerko in pozneje uspešno ustvarila podjetje za notranje oblikovanje, kar ji je zadostovalo za udobno življenje, pa še denar je lahko pošiljala v domovino svoji materi in trem bratom.Leta 2000 je obiskala rojstni kraj in domačim naznanila, da se bo nekoč vrnila in znova zaživela v Vietnamu, zato je družino zaprosila, naj v tem času zgradijo prostorno vilo, v kateri bodo zaživeli vsi skupaj. Za projekt je segla globoko v žep in sama pokrila vse stroške, leta 2006 je zrasla prečudovita vila, edina takšna stavba v vsem Tan Thacu. Toda Lien je lahko v njej preživela le nekaj mesecev, saj se je izkazalo, da je hudo bolna. Ko se je vrnila domov, so ji odkrili raka, in ker ji v domovini niso mogli pomagati, se je zavoljo zdravljenja vrnila v ZDA, a žal kmalu umrla. Preden je odpotovala, je materi zaupala zadnjo željo: »Nikoli nisem mogla živeti v vili, zato me pokopljite v njej.«Mati je tako storila, sredi osrednjega prostora je tako edini hčeri namenila grob s spominsko ploščo, zraven je oltar s fotografijo pokojne Lien. Sveče ji prižigajo obiskovalci z vsega sveta, ki radovedno preverjajo, ali v vili morda straši ...