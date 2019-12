Gola naletela na vlomilca, njene obline ga niso zanimale

Model bujnih oblin Danii Banks (29) je zbudil lajež njenih psov. Vstala je izpostelje na svojem domu v mestu Chamblee v ameriški zvezni državi Georgia, in odšla v dnevno sobo, kjer je na pol zaspana - in povsem gola - zagledala neznanega moškega, oboroženega s pištolo.



Dogajanje v začetku decembra je posnela nadzorna kamera. Na posnetku je videti, da roparja niso zanimale manekenkine oblike, ampak samo ena stvar - denar. »Ulezi se na tla. Kje imaš denar? Kje imaš jeb**ni denar?« je vlomilec vpil na Danii, ki ga je vprašala, kaj dela, nato pa je posnetka konec. Posnetek je objavil ameriški tabloid TMZ, Danii pa je medijem po travmatičnem dogodku povedala, kaj se je zgodilo nato.



Vlomilec jo je prisilil, da je odprla sef, ki pa je bil prazen. Zatem jo je porinil na kavč in pobegnil. Policija, ki je prejela klic o oboroženem ropu, se je hitro odzvala. Ob prihodu na kraj zločina so v stanovanju našli Danii, ki je histerično jokala v sobi.