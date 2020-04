Gola blondinka skakala po policijskem vozilu, »zapel« je pendrek (VIDEO)

Prikupna blondinka, ki po poročanju tujih medijev šteje okoli 40 let, je poskrbela za enega najbolj zanimivih protestov, ker so jo policisti prijeli zaradi kršenja ukrepov med izolacijo sredi pandemije novega koronavirusa, ki je močno prizadel Španijo. Blondinko so prijeli v kraju Toremolinos, po plačilu kavcije pa so jo izpustili.​Takoj, ko je zadihala zrak svobode, pa je začela glasno protestirati in policisti so jo morali zopet prijeti. A pri tem so imeli kar nekaj težav. Preden so ji lahko nadeli lisice, je namreč uprizorila zanimiv protest, lahko bi mu rekli kar striptiz; slekla se je do golega, se povzpela na krov policijskega avtomobila in začela skakati po njem.​Policisti nad prizorom niso bili najbolj navdušeni, ko pa njihove prošnje, da naj se umiri in spleza dol z avtomobila, niso zalegli, pa so morali uporabiti pendrek, da so jo obvladali, nato pa odpeljali v reševalca.