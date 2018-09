Gasilci reševali truplo, poglejte, kaj so našli

Gasilci so rešili nesrečno lutko. FOTO: Cen

STEYR – Zaskrbljeni mimoidoči so poklicali na pomoč, potem ko so pod mostom v reki opazili sumljivo stvar, ki se je zdela kot človeško truplo. Prišli so policisti, a ker niso mogli ugotoviti, za kaj gre, so poklicali še gasilce. Ti so se lotili reševanja, rešili pa – napihljivo lutko za seks.Vse skupaj se je dogajalo v mestu Steyr v Zgornji Avstriji. Akcija je bila precej obsežna, saj je prišlo osem gasilcev z reševalnim vozilom, pripeljali so tudi čoln, da so se lahko spustili povsem do »trupla«. Ko so ugotovili, za kaj gre, seveda ni manjkalo smeha, z njo so se fotografirali in se menda komaj dogovorili, kdo bo »nagrado« odnesel domov.Podobno zgodbo so doživeli tudi policisti v Amsterdamu leta 2006, ko jih je poklicala ženska in podala prijavo, da je v eni od izložb v Rdeči četrti opazila negibno žensko. Izvedli so obsežno akcijo in vdrli v stanovanje, našli pa le plastiko.