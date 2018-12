Fuj! Ne boste verjeli, kaj je našla v adventnem koledarju

PARIZ – Mati dveletne deklice iz francoskega mesta Herault je v adventnem koledarju namesto čokolade našla mrtvo miško, ki je po njenih besedah že grozno smrdela, so poročali francoski mediji.



Mati je povedala, da sta s hčerko mrtvo miško našli pod 14. okencem, že dva dni pred tem pa deklica ni mogla pojesti čokolade, saj je bila obgrizena. »Pokazala sem jo partnerju in zdelo se mi je bizarno. Rekla sem si, da se je verjetno zlomila v tovarni. Vrgla sem jo stran in si nisem postavljala dodatnih vprašanj,« je dejala o obgrizeni čokoladi.



Iz podjetja Milka, kjer so izdelali koledar, so jo pozvali, naj jim pošlje embalažo koledarja in račun.