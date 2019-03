Otroci so iskrena bitja, a le en portret je bil dovolj, da je neka ženska začela razmišljati o svoji vagini. Spletna skupnost, ki združuje starše, je matere in očete prosila, da objavijo (ne)posrečene risbice svojih otrok.Tako je mati poslala svoj portret, ki ga je narisala njena hči, piše index.hr. Deklica jo je narisala z velikimi prsmi in poudarjeno vagino. Ta risbica se širi po spletu z materinim napisom: »Mislim, da potrebujem novo vagino.«Na spletni strani so objavili še nekaj zabavnih risbic, med katerimi je tudi slika deklice, ki sedi na travi, odrasle pa spominja na povsem nekaj drugega.