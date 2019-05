FOTO: Vzeli so ji dojenčka, razlog pa: makova štručka

FOTO: Youtube

je rodila v porodnišnici v kraju Niagara Falls, kjer je popolnoma običajen postopek, da materam vzamejo vzorec urina. Poslali so ga na testiranje za droge in šokirano ugotovili, da je test pozitiven na opiate. Elizabeth je bila nemudoma ločena od dojenčka, klicala je moža in mu v joku povedala, da je vse skupaj kot v grozljivki, saj nikoli ni jemala nobenih drog.Z možem sta premlela vse mogoče scenarije in zdravnikom poskušala dopovedati, da Elizabeth zagotovo ni jemala nobenih drog. Potem pa sta dobila preblisk in ta je dal odgovore na številna vprašanja, ki so se jima podila po glavi. Mati je le nekaj ur pred rojstvom pojedla makovo štručko in znano je, da so makova zrna polna opiatov in da se lahko v večjih količinah pokažejo tudi na testih za droge.Seveda so po tej ugotoviti dojenčka vrnili materi in raziskali zadevo.