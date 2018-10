FOTO: Vratolomni tek za sirom

Tekma je za neustrašne.

Na letošnji izvedbi teka za sirom v Gloucestershiru v Veliki Britaniji je znova slavil 30-letni vojak. Če verjamete ali ne, v zadnjih 14 letih je sloviti kotaleči se sir double gloucester odnesel domov kar 21-krat.Kako je mogoče, da je zbral toliko zmag? Tekmovalci se lahko udeležijo treh tekem, ki so na isti dan.Gre za prismuknjeno merjenje moči, ki privabi na tisoče ljudi. Neustrašni tekači se zapodijo po vrtoglavo strmem hribu Cooper in na slabih 200 metrov dolgi stezi presežejo hitrost 100 kilometrov na uro. Do letošnje prireditve je rekordnih 20 zmag imel zdaj že nekdanji šampion»Fant, ki je tekel zraven mene, se je vztrajno držal moje majice,« je povedal Chris, potem ko je zmagal na prvi tekmi dneva in se zapisal med rekorderje. »Zelo sem vesel, imam pa namen sodelovati tudi v zadnji tekmi dneva. Zdaj se mi ni treba več dokazovati. Letos je bilo zelo težko, sodelovalo je več domačinov, eden je bil zelo nešporten.«Tekmovanje je zelo nevarno, zato so ga v preteklosti že večkrat prepovedali. Chris si je leta 2005 zlomil gleženj, leta 2010 pa poškodoval ledvice. Tekači poskušajo ostati na nogah, ko tečejo za sirom, a številnim zdrsne in padejo drug čez drugega. Še posebno nevarno je, kadar dežuje. Sirarjain njen sinže več kot 25 let izdelujeta hlebce sira za tekmovanje. Vsako leto porabijo štiri trikilogramske kolute in tri pol manjše. Gre za več stoletij star običaj, ki se je začel kot slavljenje pomladi.