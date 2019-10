FOTO: To je prodajalka mandarin Kristina, ki je obnorela sosede

Hrvaške medije je preplavila zgodba o vroči, ki ob cesti prodaja mandarine. Dekle je postalo pravi spletni hit, saj na dan proda tudi po 300 kilogramov mandarin. Njen delovnik traja od 9. ure zjutraj do 19h. Dvajsetletnica ima postavljeno stojnico z mandarinami in je tako zelo popularna, da celo organizirajo izlete do nje.Dogodek, ki je objavljen na facebooku, je množično potrdilo že več tisoč spletnih uporabnikov. Do Kristinine stojnice bodo organizirali avtobusne prevoze, vprašanje pa je, ali bo lahko brhka prodajalka zagotovila zadostno količino mandarin. Pravi, da so te popolnoma naravne in brez umetnih dodatkov.