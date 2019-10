FOTO: Starša sina spravila v neutolažljiv jok, internet se ne more nehati smejati

Fotografija plavolasega dečka, ki neutolažljivo joka, je postala pravi hit na spletu. Ljudi pa je navdušila poteza staršev dečka, ki sta na poseben način sporočila, da bosta ponovno postala starša. Novica, da bo postal starejši brat pa njunega sina ni najbolj navdušila. Verjetno (tudi) zaradi načina, kako je izvedel za novo pridobitev družine.»Obvestilo o izselitvi. Do 19. oktobra se morate izseliti, ker se bo takrat vselil nov najemnik,« sta starša napisala na list in ga obesila na sinovo otroško posteljico, zraven pa pripela fotografijo ultrazvoka. Reakcijo dečka, ki nad obvestilom, da ne bo več najmlajši član družine, niti malo ni bil navdušen, si je ogledalo že več kot 155 tisoč ljudi in ima preko 13 tisoč delitev. Ob tem pa je eden izmed komentatorjev zapisal, kako neverjetno mora biti inteligenten otrok na fotografiji, ki zna kljub majhni starosti že brati.