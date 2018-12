FOTO: Pošast Nessie je bitje med ptiči in dinozavri

Letos so jezersko pošat Nessie videli že 11-krat.

Rick je turistični vodnik in avtor vojnih knjig, med njimi prodajne uspešnice Prva žrtev (The First Casualty).

Strokovnjak za zgodovino vojaštva trdi, da je dokazal obstoj pošasti iz Loch Nessa na Škotskem. To naj bi mu uspelo s fotografijo ptiču podobnega bitja s približno 120 centimetrov dolgim vratom., ki je tudi turistični vodnik, naj bi prejšnji četrtek k jezeru peljal skupino osmih turistov. Okoli druge ure popoldne se je družba odpravila na vožnjo z ladjico, Ricky pa je med sprehodom opazil nekaj nad gladino in to posnel. Pravi, da je na posnetku bitje, nekaj, kar je podobno žogi za ragbi, naj bi bila glava Nessie.»To je bilo bitje sive barve, podobno ptiču: vrat dolg od 80 do 120 centimetrov, glava velika kot žoga, med očmi pa greben. Bilo je nemirno. Dobro vem, da prihajajo dinozavri iz ptičev in da so številni imeli trde ustnice, skoraj kot kljun – videl sem nekaj takšnega. Videti je bilo, kot da ima na vratu nekakšne gube. Zelo nenavadno.« Na čudno stvar v vodi je postal pozoren, ko je zaslišal nenavadne zvoke. Bil je v kavarni na bregu jezera v kraju Fort Augustus. »Zvok je bil slišati dokaj kovinski, kot da bi nekaj pihalo zrak. Plaval in jadral sem s kiti in delfini, videl sem na stotine tjulnjev, a nič se ne oglaša niti podobno temu, kar sem slišal.«Fotografijo so že uvrstili v uradni arhiv videnj počasti iz Loch Nessa. Letos se je vanj vpisalo že 11 videnj. Pred Rickyjem naj bi Nessie videl ameriški turist, ki je povedal, da je 22. novembra zagledal bitje, ki se je dvigovalo 130 centimetrov iz vode.