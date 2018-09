FOTO: Noro, ste slišali, koliko hočejo za čevlje?

Na prodaj so najdražji čevlji na svetu, ki pa še ne obstajajo. V hotelu Burdž Al Arab v Dubaju so predstavili prototip čevlja okoli 50 morebitnim strankam, ki bi bile pripravljene za par čevljev, poimenovanih Strastni diamant, odšteti neverjetnih 17 milijonov dolarjev (okoli 14,6 milijona evrov). Stranki bodo nato čevlje naredili tako, da se bo posebej prilegala njenim nogam.



Pri taki ceni seveda ne gre za povsem navadne ženske čevlje. Visoka peta je namreč narejena iz čistega zlata, čevlji pa so posuti z več sto diamanti. Čevelj sta sooblikovala zlatarna Passion (Strast) in znamka Jada Dubai.



Pred Strastnim diamantom so za najdražje veljali čevlji britanske oblikovalke Debbie Wingham in so stali 15,1 milijona dolarjev (približno 13 milijonov evrov).