FOTO: Noro: Ne boste verjeli koga božajo zaporniki

Š INVICTA KENT MEDIA/REX/SHUTTERSTOCK Za Karen in Faye skrbijo zaporniki z duševnimi težavami.

V zaporu imajo pritlikavi kozi.

Skrb za živali naj bi zapornike naredila bolj odgovorne do drugih.

KENT – Nasilni zaporniki v kraljevem zaporu Swaleside v Kentu so pred kratkim dobili pritlikavi kozi. Tam pa nista za to, da bi ju molzli in tako pridobivali mleko, temveč da bi pomagali odpravljati njihove osebne stiske in duševne težave. Jetniki zanju skrbijo ter ju crkljajo, pri tem pa se, meni zaporniški psihološki tim, učijo odgovornosti do drugih.Na terapevtskih urah sodelujejo zaporniki z duševnimi težavami, ki niso dovolj resne, da bi jih zaradi tega poslali v psihiatrično bolnišnico. Med tistimi, ki se zdravijo ob skrbi za Karen in Faye, kakor je kozama ime, je 47-letni, ki se je za rešetkami znašel, ker je tako hudo pretepel svojega šest tednov starega sina, da so mu morali amputirati obe nogi.Davkoplačevalci z nenavadnim pristopom k ukvarjanju z zaporniki niso najbolj zadovoljni. Kozji ukrep se jim zdi nepotrebna potrata davkoplačevalskega denarja, ki da nima nobenega pravega smisla. »Naučiti zapornike opravljati kmečka opravila je eno, zapravljati davkoplačevalski denar na takšen način pa je zares trapasto,« je prepričaniz zveze davkoplačevalcev.»Čudilo bi me, če bi kdo verjel, da je to pametna poraba sredstev. Zaporniki kategorije B so resni kriminalci. Ali res kdo verjame, da jih bo božanje koz preusmerilo na pravo pot?« se sprašuje raziskovalni direktor Centra za preprečevanje kriminalaVodstvo kraljevih zaporov vztraja, da je odločitev, kako skrbeti za duševno zdravje zapornikov, v rokah upravnikov zapora ter zdravstvene službe posamezne ustanove. Med skupinami, ki podpirajo zdravljenje z živalmi, je podporna skupina za žrtve zlorab v otroštvu Napac. Njihov predstavnikje v razpravah o potrebnosti koz v zaporih dejal, da verjame, da ima skrb za živali terapevtske učinke.