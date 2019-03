FOTO: Največji športni terenec

Iz kabine se ne vidi najbolje na cesto.

Če ste zelo bogati in tega ne skrivate, potem se vam poteza šejka iz Združenih arabskih emiratov morda ne zdi nepotrebno razmetavanje denarja.je namreč sklenil izdelati vozilo, ki bo ustrezalo njegovi imenitni osebnosti – vojaški tovornjak je združil z džipom. Tako je nastal največji športni terenec na svetu.Dhabiyan je pošastno veliko vozilo z 10 kolesi, ki stoji na vojaškem tovornjaku oshkosh M1075, jeep wrangler pa je pritrjen nanj in služi kot potniška kabina. Poganja ga 15,2-litrski dizelski motor, ki zmore 600 konjskih moči. Vozilo tehta 24 ton, dolgo je slabih 11 metrov, široko 250 centimetrov, visoko pa 320.Nekaterim se zdi avto mogočen in krasen, drugim preveč ekscentričen. Mehanike moti, da se zaradi dolžine slabo vidi na cesto, pa tudi vzmetenje naj ne bi bilo dovolj kakovostno. Še dobro, da niso razkrili, kolikšna je njegova poraba.Šejk Hamad velja za enega najbolj strastnih zbirateljev avtomobilov v emiratih. Svojo novo igračko je nedavno predstavil na avtomobilskem sejmu v Šarjahu, cene pa ni želel razkriti.Kljub temu na instagramu ponosno objavlja fotografije vozil. Njegov mercedes razreda S je pobarvan kot mavrica, zato se je Hamada prijel vzdevek Mavrični šejk.