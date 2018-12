FOTO: Najslavnejši donator sperme na svetu

Pravi, da ima vrhunske gene.

18 otrok ima 27-letni Američan.

LOS ANGELES – Američanima na svoji strani na facebooku polno fotografij pozitivnih testov nosečnosti, čeprav ni ginekolog. Kyle je donator sperme, ki je pomagal spočeti že 18 otrok. Sam pravi, da je navdušen, da lahko pomaga ženskam, ki bi rade zanosile. Spermo je prvič daroval leta 2014, trenutno naj bi bilo z njim nosečih več žensk. »Sem zelo popularen. Vsak mesec me kontaktira približno sto ljudi. Povpraševanje je veliko. Vsem ne morem pomagati, lahko pa približno petim parom na mesec,« je pojasnil Kyle.Ne preseneča, da se ga je prijel vzdevek Naj donator sperme na svetu. Verjetno tudi zato, ker to počne zastonj. Med njegovimi strankami so tako samske ženske kot pari. Navadno ženske odnesejo njegovo spermo in si jo doma vbrizgajo z brizgalko, kljub temu pa se kar četrtina strank odloči za klasično pot oploditve. »Kadar imamo spolne odnose, si želim, da bi bilo zabavno. Darovanje sperme mi omogoča, da imam otroke, obenem pa mi ni treba iskati dekleta.«Potomce ima v Los Angelesu, San Franciscu, Koloradu in Teksasu, a razmišlja, da bi jih zaplodil še v tujini. Njegove stranke so stare od 18 do 42 let, katera se celo vrne k njemu. Sam pravi, da starši pri klasičnih donatorjih ne vedo, kdo je darovalec, pri njem pa je vse transparentno na facebooku, tako da ni tveganja, da bi bili kdaj kateri neprimerni stiki med njegovimi potomci. Njegova velika želja je, da bi čez dvajset let naredil zabavo z vsemi svojimi otroki.