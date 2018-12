FOTO: Ledeni hotel pred vsako zimo na novo zgradijo

Hotel bo odprt vse do marca prihodnje leto.

Na Švedskem je vrata spet odprl sloviti Ledeni hotel, ki gostom znova ponuja enkratno doživetje v enem izmed 15 izvirnih apartmajev. Ledeni hotel vsako zimo od odprtja leta 1989 na novo zgradijo ob reki Torne v vasici Jukkasjarvi, približno 200 kilometrov od roba arktičnega kroga. Oblikovalci in umetniki so za 29. izvedbo porabili 30.000 kubičnih metrov mešanice ledu in snega.Hotel ima poleg luksuznih sob obredno dvorano in sprejemno avlo, v kateri so s pomočjo 1000 na roko spoliranih ledenih kristalov izdelali veličastne lestence. Številni oblikovalci so se potegovali, da bi dobili priložnost izdelati sobo, prijavilo se jih je kar 150, na koncu so izbrali 34 umetnikov iz 13 držav, ki so se razdelili v 15 delovnih skupin. Izstopal je ustvarjalni tandem očeta in hčerkeiniz Velike Britanije, ki sta naredila sobo Živi ocean. »Sobo so navdihnili podnebne spremembe in čezmerno ribarjenje, ki je prizadelo naše oceane,« je pojasnil Jonathan. Zanimiva je tudi stvaritev kanadske ekipe, ki sta jo sestavljalain; ustvarila sta Gozdno sobo, v kateri imamo občutek, da smo na kampiranju. »Sodniki so imeli težko delo, da so izbrali 15 zmagovalnih ekip, a smo zelo zadovoljni z izborom,« je pojasnil direktor hotela. Gostom so med drugim na voljo arktična joga, zimski tek, nordijsko smučanje, savne in delavnice. Hotel, ki so ga odprli 14. decembra, bo obratoval do marca.