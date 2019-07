FOTO: Las si ni umil 40 let

Las si ne striže ne umiva.

Kako pogosto si umivate lase?iz vzhodnoindijske države Bihar si s tem zanesljivo ne beli glave, pred štirimi desetletji je preprosto sledil božjim napotkom in sklenil, da se njegovi lasje ne bodo več dotaknili ne vode ne šampona.Zgodilo se je, ko je bil star 22 let. Takrat se je odločil za poskus, in sicer da si las ne bo strigel leto dni, glede na rezultat pa se bo odločil, kako naprej. In po dvanajstih mesecih se je nekoč zbudil z dolgim zvitkom na glavi.Njegovi lasje so se povezali v čvrst dred, kar je Sakav razumel kot izjemen poklon boga Šive, ki naj bi mu v sanjah naročil, naj si las ne umiva več in niti ne striže. Takšen blagoslov doleti le izbrance, je bil prepričan, zato danes, ko jih šteje že 63, ponosno nosi zvitek, ki mu seže do tal.Dred si včasih ovije v belo tkanino, da se lasje ne bi umazali, večino časa pa domnevno božje delo zadovoljno razkazuje in radovednežem pripoveduje zgodbo o čudežu. V znak poklona Šivi se je odpovedal alkoholu, opustil je kajenje in povsem spremenil prehranski režim: živi zdravo, kakor mu je pač namenil bog.Še več, do zdravja, sreče in dobrega počutja pomaga številnim, ki verjamejo, da ima Sakav zdaj čudežno moč. Možakar namreč slovi kot vsemogočni zdravilec, ki sam izdeluje učinkovite pripravke. Zlasti tiste, ki pomagajo mladim parom do plodnosti, mnogi pa kupijo zvarek samo zato, da bi si v živo ogledali človeka, ki naj bi ga bog obdaroval z mogočnimi lasmi.Sakava to ne moti, z veseljem in nasmeškom se fotografira z radovedneži, njegova žena, trije sinovi, tri hčere in sedem vnukov pa so se prijaznega zdravilca z velikim srcem in obilno pričesko že privadili.Toda Sakav še zdaleč ni rekorder na lasnem področju. Njegov rojak je nosil dred, dolg kar 19 metrov, uradna svetovna rekorderka pa je ženska s Floride, katere lasje so dosegli dih jemajočih 34 metrov.