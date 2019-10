FOTO: Kristina ne bo več prodajala mandarin, razkrito, kaj je z njenimi košaricami

Kristina Mandarina izpred skoraj treh let. FOTO: Intagram

(ta vzdevek so ji nadeli v Zagrebu), ki je nekoč na stojnici menda prodala več kot 300 kilogramov mandarin v enem dnevu, nekoč ni bila tako buhteča kot zdaj. Izbrskali smo fotografije, na katerih so njene košarice bistveno manjše.Kristina, o kateri smo že pisali , je v hrvaški prestolnici postala tako priljubljena, da so do njene stojnice organizirali celo izlete. To spretno izkorišča in še podpihuje s provokativnimi fotografijami na instagramu, kjer ima že 50.000 sledilcev. Tam se je tudi zahvalila zdravnici, ki je opravila estetsko operacijo na njenih ustnicah.Kot poročajo hrvaški mediji, pa Kristina mandarin ne prodaja več. Nova prodajalka pri njeni nekdanji stojnici je užaloščenim kupcem povedala, da je Kristina dobila boljšo ponudbo in da je ne tovrstni tržnici ne bo več.