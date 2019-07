FOTO: Dramatično reševanje, avto namesto na trajekt v morje

»Obrnili smo se in videli avto v morju. Nekdo, ki je ravno prišel mimo, je skočil v vodo,« je za 24 sata povedala bralka o nesreči v trajektnem pristanišču v Drveniku.Voznik naj bi po pisanju nekaterih medijev medtem ko je čakal, da se vkrca, omedlel. Njegova žena pa ni mogla stisniti ročne zavore, saj je bila na gumb.Mimoidoči je brez oklevanja skočil ter pomagal rešiti moškega in žensko. Številni pa so ob nesreči le nemo opazovali.Fotografije lahko pogledate na tem naslovu Spomnimo, konec junija se je podobna nesreča pripetila slovenskemu vozniku v Splitu