Ena mama, štirje očetje

Tori bi rada videla, da bi si fantje našli še kakšno punco, da bi zaživela z njimi in jo nekoliko razbremenila.

ToriOyeda je stara 20 let in živi na Floridi skupaj s svojimi štirimi partnerji, zdaj je v sedmem mesecu nosečnosti z enim izmed njih in trdi, da ve, kdo je oče.Čeprav se vsi štirje partnerji pri njej izmenjujejo vsako noč, Tori pravi, da je oče tisti, s katerim je nekaj časa preživela na počitnicah, ki se ujemajo z datumom zanositve. Kljub temu bodo za otroka skrbeli vsi štirje in presrečni so, da bodo pridobili novega družinskega člana.V poliamornem odnosu so se znašli po tem, ko Tori ni zapustila partnerja, ampak je v odnos pripeljala novega, kar seveda na trenutke ustvarja napetost in ljubosumje, a s pogovorom menda rešijo vse. Ali vsaj večino, saj bi Tori prav rada videla, da si fantje najdejo še kakšno punco, ki bo zaživela z njimi in jo nekoliko razbremenila, čeprav se nad pozornostjo, ki ji jo namenjajo, ravno ne pritožuje. Prav tako ji ni mar pozornosti, ki jo vzbujajo s takšnim življenjem, saj ji je dovolj, da jo sprejemajo njeni prijatelji in pogojno tudi njena družina, ta se otroka neizmerno veseli.