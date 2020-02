Duška si dajte z gnusnim darilom

Poimenujte kačo ali ščurka

Uporabljeni robčki

Durian velja za najbolj smrdljiv sadež na svetu. FOTO: Guliver/getty Images

Različni iztrebki

Najbolj smrdljiv sadež

Skodelica v obliki stranišča

Če ste še vedno jezni na svojega bivšega partnerja, si lahko daste duška z darilom za valentinovo, ki bo nekoliko sprostilo vašo jezo.V živalskem vrtu v Sydneyju lahko po svojem bivšem ali bivši, ki je imela strupen jezik, poimenujete eno najbolj strupenih kač na svetu, darilo vas bo olajšalo za približno dolar, zadoščenje pa bo verjetno precej večje. Morda je huje le še to, da po svojem bivšem ali bivši poimenujte ščurka, žival, ki vsem vzbuja gnus in stud, kar ponujajo v Veliki Britaniji za funt in pol, zraven pa dobite certifikat s sliko »svojega« ščurka, podpisano z imenom bivšega. Denar gre v obeh primerih za živali. Ščurka lahko poimenujete tudi v Teksasu, kjer veljajo nekoliko bolj teksaška pravila – ščurke z novimi imeni ponudijo za obrok surikatam, na spletu si lahko ogledate posnetek tega, poleg pa je objavljen seznam imen.Za nekaj manj kot 80 dolarjev (73 evrov) lahko svojemu bivšemu pošljete škatlo robčkov, kar bi bila lahko čedna gesta, če ne bi bili že uporabljeni, torej posmrkani. Sebi v bran lahko rečete, da se človek tako vsaj lahko sam odloči, kdaj bo zbolel.Na spletu obstaja neverjetno število podjetij, ki dostavijo kravji, slonji ali celo gorilji iztrebek povsod, kamor želite, seveda za primeren denar. Neverjetno veliko je število podjetij, ki bodo to pomolila pod nos bivšemu.Durian je najbolj smrdljiv sadež na svetu, bodičast in ovalne oblike, ki je v nekaterih hotelih ali javnih prevozih prepovedan, ker je številnim od smradu slabo. Zanimiv sadež je baje čudovitega sladkega okusa, a težko se je prebiti čez njegov močan smrad.Včasih ljudje ne razumejo, kam spadajo. Morda je zato takšno skodelico dobro imeti doma in vsakič, ko se oglasi bivši, ki ga imate še vedno v želodcu, mu lahko postrežete v njej kavno brozgo.