Dramatičen posnetek na igrišču: obračunala je z njim

Po spletu je zakrožil posnetek besne ženske, ki je na nogometnem igrišču napadla ljubimca. Ujezilo pa je ni njegovo slabo nogometno znanje, temveč dejstvo, da je imel veliko skrivnost. Ugotovila je namreč, da je poročen. Od njega je zahtevala odgovore in ga vlekla po igrišču, on pa je skušal pobegniti. »Poročen si, pa se vseeno vlačiš naokoli? Nekaj sem te vprašala! Si poročen? Tvoji ženi je morda vseeno, meni pa ni. Si poročen ali ne? Zakaj mi to delaš? Sem videti, kot da me lahko izkoriščaš,« je kričala nanj, saj ji je očitno prikrival, da ni samski.Posnetek je nastal v kitajskem mestu Čongčing, zdaj ko se je pojavil na spletu, pa je velika verjetnost, da je za moževo skakanje čez plot izvedela tudi njegova žena.