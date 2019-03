Drama na letalu: ne boste verjeli, kaj je potnik našel med rižem

SINGAPUR – Avstralec je v obroku, ki ga je dobil med poletom z Nove Zelandije v Avstralijo, doživel neprijetno presenečenje. Ko je jedel riž, je ugriznil v nekaj trdega, za kar se je kasneje izkazalo, da je človeški kočnik. Letalska družba Singapore Airlines se mu je za nevšečnost opravičila in uvedla preiskavo.



»Preostanek poleta se nisem dobro počutil. Že samo misel na to, da je bil v moji hrani del tujega telesa, ni prijetna,« je Bradley Button povedal za agencijo Australian Associated Press. Dejal je, da stevardese ni mogel prepričati, da gre za zob, temveč je vztrajala, da gre za manjši kamen, in ga odnesla v analizo. Želeli so se odkupiti z bonom »Brez dvoma je bil zob,« je prepričan potnik, ki se mu je poskušala letalska družba za neprijetno izkušnjo odkupiti z bonom za nakup v svoji brezcarinski prodajalni, poroča francoska tiskovna agencija AFP.



Družba Singapore Airlines je potrdila, da je potnik na letu iz Wellingtona v Melbourne »v svojem obroku našel tujek«. »Potniku se iskreno opravičujemo za to neprijetno izkušnjo in nevšečnosti, ki jih je povzročila,« je družba zapisala v sporočilu za javnost. Dodali so, da incident še preiskujejo in da so »predmet« poslali v analizo.