Dobrota: v hišo vzela brezdomca, svet se je obrnil na glavo

Tragedija na Koroškem: padel v silos za sekance in umrl

ČRNA NA KOROŠKEM – Ob 14.35 je v Koprivni moški padel v silos za sekance in se smrtno ponesrečil. Posredovali so gasilci PGD Črna na Koroškem in gasilci KGZ Ravne na Koroškem ter reševalci ZRCK Ravne. O dogodku so bile obveščene pristojne službe, poroča uprava za zaščito in