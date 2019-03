iz New Yorka je svojega 90-letnega dedka zasačil s pastelno zelenkasto barvo okrog ust. Ta je mislil, da pije jogurt, saj je bila embalaža podobna. Alex je to objavil na instagramu in še povečal krog svojih sledilcev.»Obožuje jogurte. Mama mu jih kupuje vsak teden,« je Alex povedal za The Daily Mail. Dodal je, da se dedek ne pritožuje nad objavo. »Od nekdaj je rad zabaval ljudi. Vseeno mu je, ali se ljudje smejejo njemu ali z njim.«Zabavljač dedek, ki ima sicer tudi svoj kanal na instagramu, pa je dejal: »Kaže, da sem zjutraj pojedel barvo. Iskreno, okusnejša je od jogurta. Smejali so se mi celo pri zdravniku in me pomirili, da bo vse v redu.«