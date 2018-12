Črva so poimenovali po Donaldu Trumpu

10 centimetrov dolga žival glavo tišči v pesek.

LONDON – Slepo žival, ki zakoplje glavo v pesek, so poimenovali po, vedenje te dvoživke naj bi znanstvenike namreč spominjalo na (ne)ukrepanje ameriškega predsednika, ko gre za podnebne spremembe. Uradno ime te novoodkrite živalske vrste je torej Dermophis donaldtrumpi. Ime je izbral direktor podjetja EnviroBuild, ki izdeluje do okolja prijazne gradbene materiale – pravico za poimenovanje je kupil na dražbi za 22.000 evrov; tovrstne pravice prodajajo na dražbi, sredstva pa namenijo skladu za zaščito deževnega gozda. Znanstveniki, ki so našli 10 centimetrov dolgo bitje, so se strinjali z imenom. »Popolno je,« je prepričan Aidan. Žival spada v skupino sleporilov, in prav dvoživke so med najbolj prizadetimi živalskimi skupinami. Majhno breznogo bitje so našli v Panami, zaradi klimatskih sprememb ji grozi izumrtje. ​Predsednika ZDA so zaradi njegove nenavadne pričeske že primerjali z neko strupeno gosenico in fazanom – leta 2017 so po njem imenovali rumeno veščo Neopalpa donaldtrumpi.Klimatske spremembe že vplivajo na življenje Američanov, pogostejši so gozdni požari in poplave, stanje pa bo še hujše. To so potrdile vse verodostojne državne agencije, a Trump je na to odgovoril: »Ne verjamem.«