Človeka skoraj ubila pasja slina

Greg Manteufl je od malih nog obkrožen s psi, letos pa je zaradi enega skoraj izgubil življenje. Ko se je nekega dne zbudil ves šibek, se mu je zdelo, da se ga loteva prehlad. Toda stanje se mu ni izboljševalo, čez nekaj dni so mu začele otekati noge, tresel se je in dobil drisko. Dlani in spodnji del noge so postali temno vijolične barve, zato se je le napotil po zdravniško pomoč. Izkazalo se je, da je v smrtni nevarnosti. Takoj so ga operirali, pri čemer so mu morali odstraniti nos, roke in del noge. Ugotovili so, da je vzrok za njegovo hudo bolezen bakterija Capnocytophaga canimorsus, ki je v slini psa. Če vstopi v krvni obtok človeka, kar se sicer le redko zgodi, je lahko smrtonosna.



Čeprav se je Greg okužil od svojega psa, se mu ni odrekel niti po operaciji. Vsem svetuje, naj ostanejo močni, tudi ko jih doleti kaj tako strašnega, kot je njega. Za časopis Men's Health je povedal, da se slabe stvari lahko zgodijo vsakomur in da jih je treba sprejeti in ne obupati. Njegovo življenje po operaciji je seveda zelo oteženo, toda njegova ljubezen do psov se ni nič zmanjšala. Prvo, kar je naredil po prihodu domov iz bolnišnice, je bilo, da se je pocrkljal s svojimi hišnimi ljubljenci ...