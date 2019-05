Čemerna mačka služila milijone

Na milijone ljudi z vsega sveta je spravila v smeh, tudi v težkih situacijah.

Najbolj slavna mačka na svetu je poginila v naročju lastnice Tabathe.

Najbolj čemerna mačka na svetu, ki je zaslovela prek spleta in služila milijone na leto, je poginila. »Naša srca so zlomljena, odšla je naša ljubljena Grumpy,« so sporočili lastniki najbolj znane mačke na svetuiniz Morristowna v zvezni državi Arizona.Grumpy, njeno pravo ime je bilo Tardar Sauce, je bila stara le sedem let, kljub skrbi vrhunskih veterinarjev in ljubeče družine je poginila zaradi zapletov pri okužbi mehurja, s katerimi se njeno telo ni moglo več boriti. Poginila je doma, v Tabathinih rokah. »Bila je naša ljubljenka, članica naše družine, na milijone ljudi z vsega sveta je spravila v smeh, tudi v težkih situacijah,« so zapisali in še, da bo njen duh živel naprej.Svetovna zvezda je postala čez noč, bilo je leta 2012, ko se je prek družabnih medijev razširila fotografija njenega zlovoljnega obraza. Po tistem je igrala celo v svojem filmu, njena podoba je od leta 2015 na ogled postavljena v muzeju voščenih lutk Madame Tussauds, služila je milijone, prek instagrama jo je spremljalo več kot dva milijona ljudi, na facebooku je imela osem milijonov in pol sledilcev. Bila je posebna gostja muzikala Mačke, vabili so jo v studie teve mrež NBC, ABC, CBS, Fox, CNN jo je leta 2013 razglasil za največjo zvezdo filmske konference v Austinu. Bila je uradni obraz Friskiesa, hrane za mačke, pozirala je za revijo Time. Za njen zanimiv čemerni videz sta bila kriva mačja pritlikavost, s katero se je skotila, ter naroben ugriz zaradi napačno zrasle čeljusti. Kot rečeno je svojim lastnikom prinašala milijone: po nekaterih ocenah naj bi bila vredna kar sto milijonov dolarjev!