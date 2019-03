Ženska iz zahodnega dela Londona se je onesvestila med orgazmom. Po pregledu so zdravniki ugotovili, da ji je počila žila v glavi in je bila nezavestna okoli tri minute. Z rešilcem so jo prepeljali na urgenco, kjer so sledile nadaljnje preiskave, poroča 24sata. Njen partner je povedal, da je, ko jo je oralno zadovoljeval, nenadoma otrpnila in takrat je ugotovil, da je nekaj narobe. Na srečo je šlo za blago kap in ne bo čutila nobenih posledic.