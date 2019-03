Barbikin rojstni dan počastila z novim nosom

Nov nos se ji je zdel zelo primeren za proslavitev barbikine 60-letnice.

9. marca, na barbikin uradni rojstni dan, si je privoščila tudi večerni izhod.

»Plastično življenje je fantastično,« je vodilo 48-letneiz Londona, ki si želi biti kar se da podobna priljubljeni lutki Barbie. V ta namen je zapravila že več deset tisoč evrov in prav nič ne kaže, da bi se nameravala kmalu ustaviti. Pred kratkim si je, v čast letošnjega 60. rojstnega dneva slovite igrače, privoščila poseg na nosu – ta je po novem lepo privihan in seveda kar se da podoben tistemu, ki ga ima plastična lepotna ikona. Za poseg je zapravila približno 580 evrov, kar je, če pogledamo vrtoglavo vsoto okoli 23.500 evrov, kolikor so jo stali vsi lepotni posegi do danes, pravzaprav majhen zalogaj. Med posegi, ki si jih je privoščila za ta denar, so polnila za lica in obraz in zakrivanje podočnjakov. Tako kot našteti popravki, je bila tudi predelava nosu nekirurška. »Za nekirurško predelavo nosu sem se odločila, da bi bila še bolj podobna Barbie – videti moram biti plastična in fantastična,« pravi Evansova in dodaja, da si je nos želela spremeniti od najstniških let, ko je zaradi zloma postal nekoliko kljukast. Kot je dejala, je do zdaj napako zakrivala z ličili, a se je tega počasi naveličala. »Lepotni popravek kot darilo sami sebi na barbikin rojstni dan se mi zdi popoln za proslavljanje, saj predstavlja mantro Plastično življenje je fantastično, ki je moje življenjsko vodilo,« razlaga človeška Barbie, ki se že 16 let trudi biti čim bolj podobna svoji vzornici.Rachelino praznovanje rojstnega dneva Barbie pa se z novim nosom ni povsem končalo. Šest desetletij od rojstva svetlolase plastične punčke je proslavila tudi z večernim izhodom v soboto, 9. marca, ki velja za barbikin uradni rojstni dan. Za to priložnost je oblekla svoja najlepša rožnata oblačila v slogu barbike in si naročala brezalkoholne koktajle – tako kot Barbie tudi Rachel namreč ne pije alkohola. Rachel je mati enega otroka, o tem, kakšno mnenje ima slednji o njenem posnemanju igrače, pa z mediji ni govorila.