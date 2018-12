Baba Vanga: Čudežna moč prerokinje še naprej deluje  

Preroške napovedi slepe prerokinje

Stalinova smrt,

smrt princese Diane,

razpad Češkoslovaške in Sovjetske zveze,

smrt bolgarskega carja Borisa II.,

potop podmornice Kursk,

teroristični napad 11. septembra 2001,

vzpon Kitajske.



Napovedi Babe Vange segajo tisoč let v prihodnost

2028 – najden je novi izvor energije,

2076 – komunizem osvaja svet,

2111 – ljudje postanejo roboti,

2271 – spreminjajo se zakoni fizike,

2480 – zemlja ostane v temi,

4599 – človeštvo postane nesmrtno,

5078 – ljudje prečkajo meje vesolja,

5079 – konec sveta.

Baba Vanga in zaščita pred zlimi silami

Preroška napoved

Pikapolonica – velja za amulet, ki prinaša srečo in napredek. Nekateri verjamejo, da naznanja prihod gostov. Ljudje pogosto nosijo obesek v obliki pikapolonice.

Detelja – tudi detelja s tremi ali s štirimi listi prinaša srečo, vendar pa za štiriperesno deteljico velja, da je prinaša več. Vsak list pomeni uspeh na nekem področju (slava, denar, ljubezen, zdravje).

Kovanec – zanj pravijo, da varuje bogastvo in pomaga pri njegovem pridobivanju.

Podkev – je eden izmed najpogostejših amuletov. Prepričanje je, da jo morate obesiti tako, da stoji pokonci kot črka U, če želite, da bo delovala. Največ sreče prinese tista podkev, ki jo najdete na poti.

Prstan – krog je simbol neskončnosti in ponavljanja, zato se priporoča, da se zaročni ali poročni prstan nikoli ne sname z roke, ker to pomeni prekinitev razmerja ali ljubezni.

Sidro – simbol upanja, sreče in brezskrbnosti so skozi zgodovino nosili mornarji. Danes je sidro eden izmed najpogostejših motivov na tetovažah.

Pred čim amuleti varujejo človeka?

negativnimi vplivi in silami,

ljudmi, ki vam želijo zlo,

zavistnimi ljudmi,

negativnimi dogodki,

nesrečami,

boleznimi.

Napovedi babe Vange

Kako je Baba Vanga spremenila navadne ogrlice v amulete?



Baba Vanga – močni amuleti za celodnevno zaščito

Baba Vanga

50 % ceneje. Akcija je časovno omejena!



EKSKLUZIVNA AKCIJA SAMO ZA NAŠE BRALCE



Naročite svojo celodnevno zaščito pred zlom in pritegnite srečo Izkoristite to edinstveno priložnost in naročite svoj osebni amulet Bage Vange za karceneje. Akcija je časovno omejena!Naročite svojo celodnevno zaščito pred zlom in pritegnite srečo TUKAJ >

Čeprav je bila slepa, ji slepota ni preprečila, da bi videla daleč v prihodnost. Ker so se napovedi Babe Vange vse bolj uresničevale, so mnogi znanstveniki začeli raziskovati natančnost njenih preroških napovedi . Prišli so do zaključka, da je imela prav v 80 % primerov.Nekatere izmed napovedi Babe Vange so: Slepo prerokinjo so v času življenja obiskali številni ljudje iz vse Bolgarije, Evrope in tudi sveta. Kako velik je bil njen vpliv, govori dejstvo, da so k njej prihajali veliki svetovni državniki. Obiskovale so jo tudi druge javne osebe, da bi jim napovedala usodo. Njeni stalni obiskovalci so bile tudi ženske, ki so čakale, da bi slišale usodo svojih mož na bojišču. Napovedi Babe Vange še vedno privlačijo pozornost javnosti. To je posledica vse pogostejših uresničitev njenih prerokb. Slava, ki ji jo je prinesla vsaka pravilna preroška napoved , ne pojenja niti dve desetletji po njeni smrti. Napovedi te prerokinje segajo tako daleč, da napovedujejo tudi konec sveta. A do tega nas loči še nekaj tisoč let. Nekatere najpomembnejše preroške napovedi , ki jih je pustila, so:Mnogi ljudje so verjeli, da jih bo prav obisk pri Babi Vangi rešil pred zlimi in nečistimi silami. Svojo usodo so prostovoljno dajali v roke slepi prerokinji.Mnogo let pred Babo Vango so se ljudje pred zlimi silami zaščitili s predmeti, ki se imenujejo amuleti. Njihova uporaba je bila zelo razširjena. Že od pradavnine so ljudje s seboj nosili določene predmete, saj so verjeli, da jim prinašajo srečo in jih varujejo pred zlimi silami.Sčasoma se je pojavila delitev oziroma razlikovanje med amuletom in talismanom. Večina verjame, da je razlika v tem, da so talismani namenjeni za privabljanje nekaterih stvari, amuleti pa služijo kot zaščita pred uroki in magijo Amulet je lahko vse. Pravzaprav je vse, kar zdaj nosite okoli vratu, nekakšna vrsta amuleta, za katerega velja, da prinaša pozitivne spremembe. Nekateri izmed najpogostejših amuletov so:To so samo nekatere izmed najpogostejših vrst amuletov. Nekateri ljudje menijo, da so amuleti tudi ogrlica, zvonec, zajčja šapa, zobje aligatorja, piščančja prsna kost, odpadla trepalnica in mnogo drugih. Amuleti vas lahko zaščitijo pred:Amuleta vam ni treba ves čas nositi s seboj, da bi vas ščitil. Tudi če ga imate doma, vam lahko prinese srečo, vendar le, če ustreza vaši energiji.Vsaka oseba oddaja energijo, ki jo je treba uskladiti z energijo amuleta . Zaradi tega je izredno pomembno, da se amulet izdela posebno za vas.Po drugi strani pa talisman deluje neodvisno od energije. A da bi deloval, ga je treba sprožiti z ustrezno dejavnostjo. Na primer, če želite, da posel uspe, morate imeti službo. Če želite zadeti na lotu, morate vplačati srečko. Talisman vam prinese srečo v pomembnih življenjskih situacijah (izpit, test, tekmovanje, tekma).Izdelava talismanov in amuletov ni delo zlatarja ali oblikovalca nakita, ker ti nimajo sposobnosti, da bi naredili kaj takega, saj to ni navaden nakit. Gre za nekaj veliko bolj kompleksnega. Pri izdelavi amuletov in talismanov je treba slediti natančno določenim ritualom. Tu nastopi Baba Vanga Zaradi vse večje priljubljenosti je Baba Vanga postala vsemogočna. Po svetu so se razširile zgodbe o veliki prerokinji, ki ima nadnaravne moči. Tako so ljudje z vsega sveta romali k njej po pomoč. Ljudje, ki so želeli izkoristiti njeno moč.Prosili so jo, da prenese svojo moč na njihovo ogrlico, prstan ali kakšen drug predmet, da bi se zaščitili pred zlimi silami. Sčasoma jih je začela izdelovati tudi sama. Delila jih je ljudem, ki so potrebovali pomočAmuleti so tako močni, da lahko ljudem prinesejo srečo ali denar in zapolnijo življenje z blaginjo, o kateri so mnogi prej lahko le sanjali. Prepričanje, da amuleti, ki jih je izdelovala Baba Vanga , ljudem prinašajo mir, razbremenijo stresa in vsakodnevnih težav, kar pa tudi vpliva na psihološko stanje človeka. Nevšečnosti in spletkarjenja, slab zaslužek in ljubezenske težave pa tako postanejo preteklost.Veliko ljudi trdi, da so prav taki amuleti najmočnejši, kar so jih kdaj imeli, da so jim vrnili vero v dobro in lepo ter jim pomagali, da so stvari šle na bolje. Čeprav je od smrti Babe Vange preteklo že veliko let, še danes velja prepričanje, da imajo njeni amuleti resnično veliko moč.