Alergična na svojo glavno hrano

Matilda je alergična na mravlje. To ne bi bilo strašno hudo, če ne bi govorili o kljunatem ježku, ki se prehranjuje z mravljami in termiti.Pomotoma so jo izkopali iz njenega brloga in jo nato odnesli v avstralski center za divje živali, azil v Healesvillu okoli 50 kilometrov od Melbourna. Bilo je leta 2010, kljunati ježek je bil takrat mladiček, star približno tri mesece in težak 700 gramov.Pri tej starosti živalce še sesajo pri materi in šele začenjajo jesti mravlje in termite, ker pa je Matilda ostala brez matere, so to nadomeščali oskrbniki. Dobro ji je šlo in lepo je rasla. Ko je bila stara dve leti, so prvič opazili, da je koža okoli njenih oči videti vneta, zabuhla, rdeča. Kljunati ježki so nagnjeni k dermatitisu in veterinarji iz azila so jo zdravili, med drugim z rednimi kopelmi ter tudi antibiotiki, ter ji redno čistili prizadeto območje okoli oči.A vnetje se je začelo širiti po telesu, po trebuhu, Matildi je začela odpadati dlaka, zato so jo odpeljali na veterinarsko kliniko v Melbourne, tam pa so specialisti opravili teste na alergijo. Najprej so morali določiti vzrok alergije, tako da so več alergenov vbrizgali pod kožo in spremljali reakcijo. Na to, da bi bila alergična na mravlje, niso računali, a so za vsak primer dodali še te. In prav nanje je bila alergična, se je izkazalo na začudenje veterinarjev.Bilo je leta 2013, ko se je začelo dolgotrajno specialistično zdravljenje, da bi Matildi zagotovili prihodnost, kajti če si zaščitena žival in alergična na glavni vir hrane ter eno najpogostejših avstralskih rastlin hkrati (pa še na sedem drugih), so pač potrebni temeljiti ukrepi. Ko so določili krivca, v Matildinem primeru mravlje, so posebej za samico kljunatega ježka izdelali posebno vakcino in začelo se je zdravljenje.Enkrat na teden so ji vbrizgavali majhne odmerke, ki so sprožili imunski odziv telesa, a ne hude reakcije. Povedano drugače, Matildin imunski sistem so poskušali naučiti, kako naj se odziva na določene alergene. Čeprav je to zahtevalo svoj čas, je bilo zelo učinkovito. Na zdravljenje se je dobro odzvala, tako zelo, da je že pol leta brez cepiv in brez kakršnih koli kožnih reakcij. Veterinarji in oskrbniki so seveda zadovoljni in veseli, da bo Matilda poslej živela brez alergije.Če do prihodnje zime ne bo kazala nobenih simptomov, jo bodo vključili v vzrejni program, a izpustitev v divjino ni mogoča. Ne le zaradi alergije, sama zunaj namreč ne more preživeti. Zdaj živi v ogradi s samico kljunatega ježka, 34-letno Snoopy, in koalo Emily. Matilda je prvi znani kljunati ježek na svetu, ki je bil alergičen na mravlje.